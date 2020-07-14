Гомельский оценил работу Итудиса в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о работе греческого специалиста Димитриса Итудиса на посту главного тренера московского ЦСКА.



«С моей точки зрения, Итудис с каждым сезоном становится сильнее, прибавляет в тренерском мастерстве», — написал Гомельский в своей конференции.



Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период клуб дважды стал чемпионом Евролиги, а также 5 раз становился победителем Единой лиги ВТБ.



Накануне президент московского клуба Андрей Ватутин сообщил, что красно-синие намерены продлить соглашение с греческим специалистом.



Ранее Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Итудиса на посту главного тренера ЦСКА в случае ухода специалиста.

Гомельский рассказал, кого видит тренером ЦСКА после Итудиса