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Гомельский оценил работу Итудиса в ЦСКА

Гомельский оценил работу Итудиса в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о работе греческого специалиста Димитриса Итудиса на посту главного тренера московского ЦСКА.

«С моей точки зрения, Итудис с каждым сезоном становится сильнее, прибавляет в тренерском мастерстве», — написал Гомельский в своей конференции.

Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период клуб дважды стал чемпионом Евролиги, а также 5 раз становился победителем Единой лиги ВТБ.

Накануне президент московского клуба Андрей Ватутин сообщил, что красно-синие намерены продлить соглашение с греческим специалистом.

Ранее Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Итудиса на посту главного тренера ЦСКА в случае ухода специалиста.

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