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«Реал» одолжил крупную сумму игроку за выкуп из «Валенсии» и будет снимать долг с зарплаты

«Реал» одолжил крупную сумму игроку за выкуп из «Валенсии» и будет снимать долг с зарплаты
Баскетбол / Евролига 0

Мадридский «Реал» предоставил лёгкому форварду «Валенсии» Альберто Абальде € 1,5 млн, чтобы он смог оплатить выкуп своей нынешней команде и расторгнуть контракт, утверждает Marca. Столичный клуб рассчитывает после этого подписать игрока на длительный срок.

Абальде должен внести деньги до закрытия трансферного окна и успеть заключить сделку с мадридцами. Примечательно, что из-за этого ему придётся заплатить ещё € 700 тыс. в виде налогов. Эту сумму игроку также предоставит «Реал». Впоследствии Абальде должен будет вернуть клубу € 2,2 млн.

Ожидается, что «Реал» заключит с Абальде соглашение на четыре года. Зарплата игрока превысит € 1,5 млн за сезон. Из этих денег он в равных долях будет постепенно выплачивать компенсацию.

Абальде набирал в среднем 8,7 очка и 3,3 подбора в чемпионате Испании сезона-2020/2021. Он помог «Валенсии» дойти до полуфинала турнира, где команда уступила будущему обладателю титула «Басконии». В Евролиге средние показатели Абальде составили 7,8 очка, 4,0 подбора и 1,7 передачи.

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