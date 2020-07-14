«Жальгирис» подписал экс-игрока «Химок» с опытом выступления в НБА

«Жальгирис» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым «Фенербахче» Жоффри Ловернем.
28-летний Ловернь выступал за «Фенербахче» последние два года. Этим летом турецкий клуб сократил бюжет примерно в два раза и отказался от сотрудничества с французским центровым. До «Фенербахче» Ловернь несколько лет играл в НБА за «Денвер Наггетс», «Чикаго Буллз», «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». В Европе перед этим он выступал за «Химки», «Партизан», «Валенсию» и «Шалон». В прошлом сезоне Ловернь набирал в среднем 6,3 очка и 2,7 подбора в Евролиге и 10,5 очка, 6,7 подбора и 2,0 передачи в чемпионате Турции.
Ранее «Жальгирис» объявил о назначении на пост главного тренера Мартина Шиллера, который сменил ушедшего в «Барселону» Шарунаса Ясикявичюса.
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