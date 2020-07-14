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«Лейкерс» наметили приоритетную трансферную цель для усиления задней линии

«Лейкерс» наметили приоритетную трансферную цель для усиления задней линии
Баскетбол / НБА 0

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» может попытаться заполучить игрока «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо, сообщает Marca. По информации источника, «озёрники» могут обменять на Бледсо Дэнни Грина и Алекса Карузо.

30-летний Бледсо не очень доволен своей ролью в «Бакс», и на протяжении всего сезона его имя звучало в череде слухов о возможном обмене, прежде чем трансферный рынок закрылся в феврале.

«Лейкерс» заинтересованы в подписании разыгрывающего после травмы Рэджона Рондо. 34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020. Изначально сообщалось, что повреждение является серьёзным. Обследование подтвердило опасения. Операция на пальце Рондо запланирована на эту неделю. Рондо пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА и сможет вернуться на площадку только в начале плей-офф.

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