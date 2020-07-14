Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стало известно, почему Харден не приезжает в расположение «Хьюстона»​​​​​​​ в Орландо

Стало известно, почему Харден не приезжает в расположение «Хьюстона»​​​​​​​ в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не прибыл в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА, поскольку хочет сделать это в одно время с одноклубником разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, сообщает The Stadium в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Шамса Чаранию.

Уэстбрук заразился коронавирусом. Ходили слухи, что Харден тоже заражён, однако игрок самостоятельно тренируется в Хьюстоне и ждёт, пока Уэстбруку дадут разрешение отправиться в Орландо. Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони рассчитывает на прибытие Уэстбрука, Хардена и недавно подписанного Люка Мба а Муте в расположение команды в середине следующей недели.

В этом сезоне Харден набирал 34,4 очка, собирал 6,4 подбора и отдавал 7,4 передачи. Средние показатели Уэстбрука составили 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи. Уэстбрук и Харден вместе проводят первый сезон в «Рокетс», но до этого уже были одноклубниками в «Оклахома-Сити Тандер».

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат возобновится 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020