Стало известно, почему Харден не приезжает в расположение «Хьюстона»​​​​​​​ в Орландо

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не прибыл в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА, поскольку хочет сделать это в одно время с одноклубником разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, сообщает The Stadium в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Шамса Чаранию.
Уэстбрук заразился коронавирусом. Ходили слухи, что Харден тоже заражён, однако игрок самостоятельно тренируется в Хьюстоне и ждёт, пока Уэстбруку дадут разрешение отправиться в Орландо. Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони рассчитывает на прибытие Уэстбрука, Хардена и недавно подписанного Люка Мба а Муте в расположение команды в середине следующей недели.
В этом сезоне Харден набирал 34,4 очка, собирал 6,4 подбора и отдавал 7,4 передачи. Средние показатели Уэстбрука составили 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи. Уэстбрук и Харден вместе проводят первый сезон в «Рокетс», но до этого уже были одноклубниками в «Оклахома-Сити Тандер».
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат возобновится 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида).
- 16 июля 2020
-
19:52
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
17:56
-
16:30
-
14:49
-
13:43
-
12:52
-
12:12
-
11:33
-
11:03
-
10:38
-
09:51
-
08:53
- 15 июля 2020
-
22:57
-
22:03
-
21:43
-
21:36
-
21:00
-
19:46
-
18:43
-
17:53
-
16:32
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52