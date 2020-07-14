Стало известно, почему Харден не приезжает в расположение «Хьюстона»​​​​​​​ в Орландо

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не прибыл в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА, поскольку хочет сделать это в одно время с одноклубником разыгрывающим Расселлом Уэстбруком, сообщает The Stadium в «Твиттере» со ссылкой на инсайдера Шамса Чаранию.



Уэстбрук заразился коронавирусом. Ходили слухи, что Харден тоже заражён, однако игрок самостоятельно тренируется в Хьюстоне и ждёт, пока Уэстбруку дадут разрешение отправиться в Орландо. Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони рассчитывает на прибытие Уэстбрука, Хардена и недавно подписанного Люка Мба а Муте в расположение команды в середине следующей недели.



В этом сезоне Харден набирал 34,4 очка, собирал 6,4 подбора и отдавал 7,4 передачи. Средние показатели Уэстбрука составили 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи. Уэстбрук и Харден вместе проводят первый сезон в «Рокетс», но до этого уже были одноклубниками в «Оклахома-Сити Тандер».



На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат возобновится 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида).