Российские клубы узнали первых соперников в Еврокубке

Пресс-служба Евролиги опубликовала календарь регулярного чемпионата Еврокубка сезона-2020/2021.
Российские клубы — казанский УНИКС и краснодраский «Локомотив-Кубань» начнут своё выступление в регулярном чемпионате 30 сентября. Краснодарцы дома сыграют с бельгийским «Антверпом», а УНИКС на выезде встретится с «Венецией».
Состав групп по итогам жеребьёвки:
Группа А: УНИКС (Россия), «Ховентуд» (Испания»), «Партизан» (Сербия), «Венеция» (Италия), «Бахчешехир» (Турция), «Бурж» (Франция)
Группа B: «Уникаха» (Испания), «Будучность» (Черногория), «Маккаби» (Ришон-ле-Цион, Израиль), «Брешия» (Италия), «Ульм» (Германия), «Метрополитан 92» (Франция)
Группа С: «Локомотив-Кубань» (Россия), «Андорра» (Испания), «Литкабелис» (Литва), «Виртус» (Италия), «Монако» (Франция), «Антверпен» (Бельгия)
Группа D: «Промитеас» (Греция), «Гран-Канария» (Испания), «Тренто» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бураспор» (Турция), «Нантер» (Франция).
Напомним, сезон-2019/2020 в Еврокубке был досрочно отменён из-за пандемии коронавируса. Из-за этого никто из участников турнира не получил путёвку в Евролигу.
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