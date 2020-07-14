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Андрей Ведищев прокомментировал итоги совета Единой лиги ВТБ

Андрей Ведищев прокомментировал итоги совета Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о состоявшемся заседании совета Единой лиги ВТБ, на котором утвердили дату и состав участников следующего сезона, а также переизбрали руководство организации.

«Состоялся совет Лиги ВТБ, он впервые был проведён в онлайн-формате. Был принят ряд ключевых решений. В первую очередь – переизбрание президента и генерального директора. Поздравляю Сергея Валентиновича Кущенко и Илону Кальювну Корстин с единогласным утверждением их кандидатур. Были затронуты сегодня и другие важные темы. Почётный президент Единой лиги Сергей Борисович Иванов отметил стабильный рост зрительского интереса к матчам. Серьёзный вклад в увеличение посещаемости чемпионата вносит «Локо», именно нашему клубу принадлежит зрительский рекорд прошедшего сезона.

Клубы стали более ответственно относиться к регламенту чемпионата. Рост дисциплины заметно отразился на снижении количества штрафов в сравнении с предыдущими сезонами. Что касается спортивной части, то участниками остаются всё те же 13 команд. Стоит отметить ранний старт сезона – уже 20 сентября. Клубы утвердили формат плей-офф – все стадии до трёх побед. Уверен, нас ждёт интересный и насыщенный сезон», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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