Андрей Ведищев прокомментировал итоги совета Единой лиги ВТБ

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о состоявшемся заседании совета Единой лиги ВТБ, на котором утвердили дату и состав участников следующего сезона, а также переизбрали руководство организации.



«Состоялся совет Лиги ВТБ, он впервые был проведён в онлайн-формате. Был принят ряд ключевых решений. В первую очередь – переизбрание президента и генерального директора. Поздравляю Сергея Валентиновича Кущенко и Илону Кальювну Корстин с единогласным утверждением их кандидатур. Были затронуты сегодня и другие важные темы. Почётный президент Единой лиги Сергей Борисович Иванов отметил стабильный рост зрительского интереса к матчам. Серьёзный вклад в увеличение посещаемости чемпионата вносит «Локо», именно нашему клубу принадлежит зрительский рекорд прошедшего сезона.

Клубы стали более ответственно относиться к регламенту чемпионата. Рост дисциплины заметно отразился на снижении количества штрафов в сравнении с предыдущими сезонами. Что касается спортивной части, то участниками остаются всё те же 13 команд. Стоит отметить ранний старт сезона – уже 20 сентября. Клубы утвердили формат плей-офф – все стадии до трёх побед. Уверен, нас ждёт интересный и насыщенный сезон», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».