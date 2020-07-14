Названо имя четвёртого игрока «Сакраменто», заразившегося коронавирусом

Форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере».
«Перед отъездом команды на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавирус. У меня нет никаких симптомов заболевания, чувствую себя отлично. Сейчас на карантине и буду соблюдать все меры безопасности, пока не получу разрешение возобновить тренировки. Надеюсь, присоединюсь к команде в Орландо, когда это будет безопасно», — написал Барнс в «Твиттере».
Коронавирусом в «Сакраменто» заразились центровой Алексей Лень, тяжелый форвард Джабари Паркер и атакующий защитник Бадди Хилд. Паркер и Хилд уже прибывали в расположение «Кингз» для участия в рестарте сезона НБА, Лень пока не получил разрешение врачей и остаётся в Калифорнии.
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