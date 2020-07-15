«Бруклин» объявил о новом трансфере после численных кадровых потерь

«Бруклин Нетс» в официальном пресс-релизе объявили о подписании контракта с форвардом Лэнсом Томасом.
32-летний Томас провёл 8 сезонов в НБА за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс» со средними показателями 5,2 очка и 2,6 подбора. Томас сыграл за «Бруклин» один предсезонный матч, но был отчислен 18 октября 2019 года. Последняя игровая практика форварда в регулярном чемпионате НБА приходится на сезон-2018/2019 в составе «Нью-Йорк Никс».
Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, ДеАндре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб ранее подписал Джастина Андерсона, Джамала Кроуфорда и Майкла Бизли.
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