Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Бизли заразился коронавирусом и покинул кампус НБА в Орландо, сообщает журналист The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



«Нетс» подписали 31-летнего Бизли для участия в рестарте сезона из-за масштабных кадровых проблем. Неизвестно, сможет ли игрок вернуться в расположение клуба после заражения.



Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, ДеАндре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб ранее подписал Джастина Андерсона, Джамала Кроуфорда, Лэнса Томаса и Бизли.

