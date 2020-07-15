Чемпион НБА Медведенко рассказал, насколько больше зарабатывал в «Лейкерс», чем в «Киеве»
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о своей зарплате в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«У меня было три предложения от клубов НБА. Передо мной просто выложили контракты. Даже сам Волков, первый тренер, сказал, что от такого отказываться нельзя.
Сумма трансфера в «Лейкерс» была фиксированной – 250 тысяч долларов. Зарплата была раз в 6 выше, чем в БК «Киев». После второго контракта я купил себе дом», – рассказал Медведенко в интервью на YouTube-канале Do Best!
Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Также он провёл один сезон в «Атланте Хокс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу.
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