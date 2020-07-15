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Йокич и Харден прибыли в расположение своих клубов в Орландо

Йокич и Харден прибыли в расположение своих клубов в Орландо
Баскетбол / НБА 0

25-летний сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и 30-летний американский защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прибыли в расположение своих команд в Орландо (США), сообщается в «твиттере» клубов.

Публикация доступна в «твиттере» «Денвера».

Публикация доступна в «твиттере» «Хьюстона».

Сообщается, что, прежде чем преступить к тренировкам с командами, игрокам предстоит пройти карантин.

Напомним, что ранее лидер «Денвера» заразился коронавирусом на родине – в Сербии, хоть болезнь и протекала бессимптомно, в клубе были обеспокоены его заболеванием. Однако, получив последние отрицательные тесты, Йокич получил разрешение на прибытие в Орландо.

В текущем сезоне Йокич принял участие в 65 играх за «Денвер», в которых в среднем набирал 16,9 очка за матч и совершал 5,4 передачи и 9,7 подбора. Харден же имеет следующую статистику: 61 проведённый матч, набирая в среднем 34,4 очка за игру и совершая 7,4 передачи и 6,4 подбора.

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