Шакил О'Нил сделал смелый прогноз на плей-офф НБА

Известный экс-баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил совершил смелый прогноз в отношении «Бруклин Нетс» в плей-офф НБА.

«Поскольку у них нет преимущества домашнего паркета, и они будут играть на общей арене, «Бруклин» выйдет во второй раунд плей-офф. Впервые вы услышите это здесь», — цитирует О'Нила Clutch Points.



Четырехкратный чемпион НБА удвоил свой прогноз, объяснив, что отсутствие преимущества на домашнем корте значительно усложняет победу командам с более лучшими показателями.



«Без явного преимущества домашнего стадиона эмоции игроков команд будут слабыми, и все знают, что у них нет определенных набора игроков. Это самая сложная команда, против которой предстоит играть», — добавил Шакил.



Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, ДеАндре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб ранее подписал Джастина Андерсона, Джамала Кроуфорда и Майкла Бизли.



Предсказание Шакалла О'Нила, похожее на мнение Пола Пирса, действительно имеет некоторые веские аргументы. Однако с ним всё ещё трудно согласиться. «Нетс» в настоящее время занимают 7-е место в конференции и до сих пор не гарантировали себе место в плей-офф, в то время как «Орландо Мэджик» и «Вашингтон Уизардс» имеют все шансы обойти «Бруклин».



Команда, скорее всего, встретится в первом раунде с первоклассными «Милуоки Бакс» или действующими чемпионами «Торонто Рэпторс». Даже с исходным составом, это была бы очень тяжёлая серия для «Нетс».