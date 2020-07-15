Сергей Иванов: РПЛ пытается догнать Лигу ВТБ. Посмотрим, удастся ли им играть экомячом

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что организация продолжит открывать бюджеты клубов, а также прокомментировал инициативу по внедрению экомяча в российском футболе.
«У нашей лиги две особенности: мы единственная спортивная лига в России, которая открывает бюджеты, — и так будет всегда. А ещё мы единственная спортивная лига в мире, которая играет экологическим мячом. Причём неважно, мяч это, шайба или что-то ещё. Год сыграли — никаких претензий нет. Значит, можно делать такие проекты и дальше. Теперь уже и на хоккейных матчах есть похожая программа по сбору пластиковых бутылок. Футбольная РПЛ тоже поняла, что оказывается аутсайдером в этом плане. Теперь пытается нас догнать. Посмотрим, удастся ли, но мы это только приветствуем», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
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