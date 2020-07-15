«Зенит» объявил о подписании одного из ведущих игроков «Црвены Звезды»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» на официальном сайте сообщила, что клуб подписал контракт с с американским защитником Билли Бэроном, который прошлый сезон провёл в белградской «Црвене Звезде». Соглашение рассчитано на два года.



Предыдущий сезон стал первым в карьере Бэрона в Евролиге. Его 40% точности трёхочковых и 11,2 очка в среднем за игру укрепили за ним статус одного из самых ярких игроков турнира.



«Я рад возможности выступить в Евролиге с БК «Зенит» и работать с тренером Паскуалем. На данный момент ростер нашей команды выглядит очень хорошо, и думаю, что у нас должен быть шанс добиться успеха как в Евролиге, так и в Единой лиге ВТБ. Слышал, что Санкт-Петербург прекрасный город, и мы с женой с нетерпением ждём момента, чтобы приехать», — заявил Бэрон.