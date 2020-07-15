Церковный и Паскуаль высказались о переходе Бэрона в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание клубом двухлетнего контракта с американским защитником Билли Бэроном.



«Мы ещё перед предыдущим сезоном были заинтересованы в подписании Бэрона, но тогда у игрока приоритетом было выступление в Евролиге, а о получении «Зенитом» уайлд-кард было неизвестно. Как показал сезон, именно такого баскетболиста, который может стабильно проявлять снайперские качества и в нужный момент брать игру на себя, нам не хватило в ряде игр. Наш декабрьский матч в Казани против «Црвены Звезды» только подтвердил это», — приводит слова Церковного сайт «Зенита».



Поприветствовал новичка и главный тренер сине-бело-голубых Хавьер Паскуаль.

«Включение Билли Бэрона в наш состав — очень хорошая новость. В 29 лет он получил опыт выступления в Евролиге, но имеет большой потенциал для развития своей игры. Интенсивность игры, эмоции, способность набирать очки разными способами помогут нам в игре против любой защиты. В дополнение к этому мы можем рассчитывать на универсальность Билли», — отметил наставник питерской команды.