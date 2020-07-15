Единственный представитель России в Лиге чемпионов узнал соперников по групповому этапу

Сегодня, 15 июля, в Швейцарии прошла церемония жеребьёвки квалификации и регулярного сезона Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. Единственный представитель России «Нижний Новгород» попал в группу B. Полный состав участников:
Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:
Группа А:
«Иберостар Тенерифе» (Испания)
«Страсбур» (Франция)
«Динамо Сассари» (Италия)
«Перистери» (греция)
ВЭФ (Латвия)
«Галатасарай» (Турция)
«Ритас» (Литва)
«Хапоэль Тель-Авив» / «Баккен Бэарс» — «Бельфиус» / «Анвил»
Группа B:
«Нимбурк» (Чехия)
«Нижний Новгород» (Россия)
«Дижон» (Франция)
«Сарагоса» (Испания)
«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)
«Тофаш» (Турция)
«Старт Люблин» (Польша)
«Ираклис» / «Керавнос» — «Днепр» / «Донар Гронинген»
Группа C:
«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)
«Остенде» (Бельгия)
«Тюрк Телеком» (Турция)
«Сан-Пабло Бургос» (Испания)
«Бриндиси» (Италия)
«Лимож» (Франция)
«Дарушшафака Догуш» (Турция)
«Игокеа» / «Клуж-Напока» — «Спортинг» / «Фрибург Олимпик»
Группа D:
АЕК (Греция)
«Брозе Бамберг» (Германия)
«Хапоэль Холон» (Израиль)
«Пинар Каршияка» (Турция)
«Бильбао» (Испания)
«Шоле» (Франция)
«Болонья» (Италия)
«Балкан» / «Цмоки-Минск» — «Лондон Лайонс» / «Нептунас».
- 15 июля 2020
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32
-
20:12
-
19:59
-
19:00
-
17:47
-
16:55
-
16:49
-
15:27
-
15:07
-
14:16
-
13:57
-
13:01
-
12:25
-
12:24
-
12:13
-
11:48