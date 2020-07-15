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Единственный представитель России в Лиге чемпионов узнал соперников по групповому этапу

Единственный представитель России в Лиге чемпионов узнал соперников по групповому этапу
Баскетбол 0

Сегодня, 15 июля, в Швейцарии прошла церемония жеребьёвки квалификации и регулярного сезона Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. Единственный представитель России «Нижний Новгород» попал в группу B. Полный состав участников:

Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:

Группа А:
«Иберостар Тенерифе» (Испания)
«Страсбур» (Франция)
«Динамо Сассари» (Италия)
«Перистери» (греция)
ВЭФ (Латвия)
«Галатасарай» (Турция)
«Ритас» (Литва)
«Хапоэль Тель-Авив» / «Баккен Бэарс» — «Бельфиус» / «Анвил»

Группа B:
«Нимбурк» (Чехия)
«Нижний Новгород» (Россия)
«Дижон» (Франция)
«Сарагоса» (Испания)
«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)
«Тофаш» (Турция)
«Старт Люблин» (Польша)
«Ираклис» / «Керавнос» — «Днепр» / «Донар Гронинген»

Группа C:
«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)
«Остенде» (Бельгия)
«Тюрк Телеком» (Турция)
«Сан-Пабло Бургос» (Испания)
«Бриндиси» (Италия)
«Лимож» (Франция)
«Дарушшафака Догуш» (Турция)
«Игокеа» / «Клуж-Напока» — «Спортинг» / «Фрибург Олимпик»

Группа D:
АЕК (Греция)
«Брозе Бамберг» (Германия)
«Хапоэль Холон» (Израиль)
«Пинар Каршияка» (Турция)
«Бильбао» (Испания)
«Шоле» (Франция)
«Болонья» (Италия)
«Балкан» / «Цмоки-Минск» — «Лондон Лайонс» / «Нептунас».

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