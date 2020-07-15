Единственный представитель России в Лиге чемпионов узнал соперников по групповому этапу

Сегодня, 15 июля, в Швейцарии прошла церемония жеребьёвки квалификации и регулярного сезона Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021. Единственный представитель России «Нижний Новгород» попал в группу B. Полный состав участников:



Состав групп регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021:



Группа А:

«Иберостар Тенерифе» (Испания)

«Страсбур» (Франция)

«Динамо Сассари» (Италия)

«Перистери» (греция)

ВЭФ (Латвия)

«Галатасарай» (Турция)

«Ритас» (Литва)

«Хапоэль Тель-Авив» / «Баккен Бэарс» — «Бельфиус» / «Анвил»



Группа B:

«Нимбурк» (Чехия)

«Нижний Новгород» (Россия)

«Дижон» (Франция)

«Сарагоса» (Испания)

«Фалко Сомбатхей» (Венгрия)

«Тофаш» (Турция)

«Старт Люблин» (Польша)

«Ираклис» / «Керавнос» — «Днепр» / «Донар Гронинген»



Группа C:

«Хапоэль Иерусалим» (Израиль)

«Остенде» (Бельгия)

«Тюрк Телеком» (Турция)

«Сан-Пабло Бургос» (Испания)

«Бриндиси» (Италия)

«Лимож» (Франция)

«Дарушшафака Догуш» (Турция)

«Игокеа» / «Клуж-Напока» — «Спортинг» / «Фрибург Олимпик»



Группа D:

АЕК (Греция)

«Брозе Бамберг» (Германия)

«Хапоэль Холон» (Израиль)

«Пинар Каршияка» (Турция)

«Бильбао» (Испания)

«Шоле» (Франция)

«Болонья» (Италия)

«Балкан» / «Цмоки-Минск» — «Лондон Лайонс» / «Нептунас».