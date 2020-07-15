«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера
Пресс-служба «Баварии» на официальном сайте сообщила о назначении на должность главного тренера команды Андреа Тринкьери, который в минувшем сезоне руководил белградским «Партизаном».
Сербский клуб ранее предложил специалисту принять 20-процентное снижение зарплаты, так как команда будет вынуждена сократить бюджет из-за досрочного завершения сезона-2019/2020 и общего экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. В итоге Тринкьери принял решение покинуть «Партизан».
В 2018 году экс-тренер казанского УНИКСа подписал с «Партизаном» контракт на три года. До 25 июля у него была возможность покинуть клуб.
Напомним, главный фаворит чемпионата Германии «Бавария» сенсационно вылетела в серии с «Людвигсбургом» уже на стадии четвертьфинала.
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