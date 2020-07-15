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Медведенко — о договорняках в НБА: можно такое представить

Медведенко — о договорняках в НБА: можно такое представить
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о договорных матчах в ведущей северо-американской лиге.

На канале Do Best в YouTube ведущий в интервью спросил украинского игрока: «Договорные матчи, конторы – в НБА можно такое представить?».

«Можно. Уже сам судья признался, что он принял 2-3 сомнительных решения. И что он поставил на это деньги. Нет, национальная ассоциация не влияет на то, чтобы как можно больше было таких игр, потому что это имидж», – ответил Станислав.

Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Также он провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.

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