Медведенко — о договорняках в НБА: можно такое представить
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о договорных матчах в ведущей северо-американской лиге.
На канале Do Best в YouTube ведущий в интервью спросил украинского игрока: «Договорные матчи, конторы – в НБА можно такое представить?».
«Можно. Уже сам судья признался, что он принял 2-3 сомнительных решения. И что он поставил на это деньги. Нет, национальная ассоциация не влияет на то, чтобы как можно больше было таких игр, потому что это имидж», – ответил Станислав.
Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Также он провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.
- 15 июля 2020
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32
-
20:12
-
19:59
-
19:00
-
17:47
-
16:55
-
16:49
-
15:27
-
15:07
-
14:16
-
13:57
-
13:01
-
12:25
-
12:24
-
12:13
Партнерский контент