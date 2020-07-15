Гудайтис сказал, что думает об экс-главном тренере ЦСКА Мессине

Литовский центровой «Зенита» Артурас Гудайтис поделился мнением о бывшем тренере ЦСКА Этторе Мессине.



«Он хороший тренер, с большим опытом. Об Этторе всегда говорят как о человеке, который становился чемпионом Евролиги много-много раз. Он превосходно разбирается в баскетболе, и в голове только слова уважения к нему», — приводят слова Артураса Гудайтиса «Известия».



Этторе Мессина в настоящее время возглавляет «Милан». ЦСКА Мессина возглавлял с 2012 по 2014 год.



Последние несколько сезонов Артурас Гудайтис провёл в составе «Милана». С итальянской командой он завоевал золотые медали чемпионата и дважды стал обладателем Суперкубка страны. В досрочно завершённом из-за коронавируса сезоне Евролиги — 2019/2020 Гудайтис провёл 29 матчей, набирая в них 10,3 очка и совершая 3,9 подбора.