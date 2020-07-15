«Реал» подписал контракт с лучшим молодым игроком чемпионата Испании на следующий сезон
Мадридский «Реал» продлил контракт с 19-летним баскетболистом Карлосом Алосеном на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Алосен начал профессиональную карьеру в 2016 году в «Сарагосе». В «Реал» испанский баскетболист перешёл перед стартом прошедшего сезона, однако продолжил выступления в составе «Сарагосы» на правах аренды.
По итогам сезона Алосен во второй раз подряд стал обладателем награды лучшему молодому игроку чемпионата Испании. В регулярном сезоне чемпионата Испании Алосен набирал 7,2 очка, отдавал 3,4 результативной передачи и совершал 2,5 подбора.
В Лиге чемпионов сезона-2019/2020 Карлос Алосен набирал 7,0 очка, отдавал 3,7 результативной передачи и соверщал 3,4 подбора.
- 15 июля 2020
-
22:03
-
21:43
-
21:36
-
21:00
-
19:46
-
18:43
-
17:53
-
16:32
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32
-
20:12
-
19:59
-
19:00
-
17:47
-
16:55
-
16:49
Партнерский контент