«Реал» подписал контракт с лучшим молодым игроком чемпионата Испании на следующий сезон

Мадридский «Реал» продлил контракт с 19-летним баскетболистом Карлосом Алосеном на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.



Алосен начал профессиональную карьеру в 2016 году в «Сарагосе». В «Реал» испанский баскетболист перешёл перед стартом прошедшего сезона, однако продолжил выступления в составе «Сарагосы» на правах аренды.



По итогам сезона Алосен во второй раз подряд стал обладателем награды лучшему молодому игроку чемпионата Испании. В регулярном сезоне чемпионата Испании Алосен набирал 7,2 очка, отдавал 3,4 результативной передачи и совершал 2,5 подбора.



В Лиге чемпионов сезона-2019/2020 Карлос Алосен набирал 7,0 очка, отдавал 3,7 результативной передачи и соверщал 3,4 подбора.