Пол Пирс выбрал самого талантливого игрока современной НБА. Это не Леброн и не Яннис

Чемпион НБА-2008 в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич является самым талантливым игроком современной лиги.
«Я жду от Дончича каких-то особенных вещей. Речь о парне, который совершил один из самых больших скачков за последнее время – от лучшего новичка сезона до игрока MVP-калибра. Он выиграл все возможные европейские чемпионаты, завоевал все возможные награды MVP в Европе. Я жду чего-то особенного от этого парнишки. Понятно, что это особенный игрок. Это талантливый игрок. Считаю, что это самый талантливый игрок в НБА сегодня. Его возможности безграничны», – цитирует Пирса The Smoking Cuban.
21-летний Дончич проводит в НБА второй сезон. До этого он выступал за мадридский «Реал», в составе которого стал чемпионом и MVP Евролиги в 2018 году. Выбор Дончича в качестве самого талантливого игрока НБА кажется неожиданным, поскольку Пирс упускает из виду действующего MVP лиги Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), самого результативного баскетболиста регулярного чемпионата Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс») и 16-кратного участника Матча звёзд Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»).
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