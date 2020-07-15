Форвард «Зенита» Абромайтис продолжит карьеру в Испании

«Уникаха» договорилась о двухлетнем контракте с форвардом «Зенита» Тимом Абромайтисом, сообщает Eurohoops.



Абромайтис подписал контракт с санкт-петербургским клубом в 2019 году, соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, Абромайтис договолся о расторжении соглашения с российским клубом. Об интересе «Уникахи» к Абромайтису сообщалось ещё в начале межсезонья.



Ранее Абромайтис выступал за французские АСВЕЛ и «Страсбург», немецкий «Брауншвейг» и испанский «Тенерифе». В досрочно завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Абромайтис в среднем набирал 7,5 очка и совершал 3,3 подбора за игру. В Единой лиге ВТБ прошлого сезона Абромайтис набирал 7,6 очка и совершал 3,3 подбора за матч.



