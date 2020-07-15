Шакил О'Нил назвал игрока, который являлся смесью Брайанта, Леброна и Уэйда

Известный экс-баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил считает, что его бывший партнёр по команде Пенни Хардуэй мог достичь очень многого, если бы его не преследовали травмы.
«Пенни Хардуэй — смесь всех других парней, с которыми я играл. Время от времени он был как Дуэйн Уэйд, потому что он был способен взять игру на себя. Он был похож на Леброна Джеймса, потому что он отлично ассистирует. Когда бы я не хотел мяч, каждый раз, когда я был на паркете, я получал его. У нас никогда не было проблем.
И при этом у него был инстинкт убийцы, как у Коби Брайанта. Очень жаль, что его карьера оборвалась из-за травм. Если бы не эти травмы, все бы наверняка слышали его имя гораздо чаще. Пенни был самым крутым молодым парнем с тех пор, как я увидел Дуэйна Уэйда, Леброна Джеймса и Коби Брайанта», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.
- 15 июля 2020
-
22:03
-
21:43
-
21:36
-
21:00
-
19:46
-
18:43
-
17:53
-
16:32
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32
-
20:12
-
19:59
-
19:00
-
17:47
-
16:55
-
16:49