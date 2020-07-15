Шакил О'Нил назвал игрока, который являлся смесью Брайанта, Леброна и Уэйда

Известный экс-баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил считает, что его бывший партнёр по команде Пенни Хардуэй мог достичь очень многого, если бы его не преследовали травмы.



«Пенни Хардуэй — смесь всех других парней, с которыми я играл. Время от времени он был как Дуэйн Уэйд, потому что он был способен взять игру на себя. Он был похож на Леброна Джеймса, потому что он отлично ассистирует. Когда бы я не хотел мяч, каждый раз, когда я был на паркете, я получал его. У нас никогда не было проблем.



И при этом у него был инстинкт убийцы, как у Коби Брайанта. Очень жаль, что его карьера оборвалась из-за травм. Если бы не эти травмы, все бы наверняка слышали его имя гораздо чаще. Пенни был самым крутым молодым парнем с тех пор, как я увидел Дуэйна Уэйда, Леброна Джеймса и Коби Брайанта», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.