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Медведенко: в фильме Кармен Электра снималась в ванной обнажённой. Я так, заглянул

Медведенко: в фильме Кармен Электра снималась в ванной обнажённой. Я так, заглянул
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о совместных съёмках с Кармен Электрой.

«Снимался с ней в одном фильме, комедии. Была такая сценка, где она снималась в ванной обнаженной. Я так, заглянул.

Для раскрутки этого фильма была такая легенда, что я с Кармен Электрой, типа, закрутил отношения на съемочной площадке. Это была одна из затравок.

Кармен была согласна, а почему я отказался, не знаю. Не знаю, честно говоря. Может, побоялся скандального оттенка. Наверное, это меня остановило. Сейчас бы не остановило», — приводит слова Медведенко Tribuna.ua.

Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.

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