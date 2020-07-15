Медведенко: в фильме Кармен Электра снималась в ванной обнажённой. Я так, заглянул

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко рассказал о совместных съёмках с Кармен Электрой.



«Снимался с ней в одном фильме, комедии. Была такая сценка, где она снималась в ванной обнаженной. Я так, заглянул.



Для раскрутки этого фильма была такая легенда, что я с Кармен Электрой, типа, закрутил отношения на съемочной площадке. Это была одна из затравок.



Кармен была согласна, а почему я отказался, не знаю. Не знаю, честно говоря. Может, побоялся скандального оттенка. Наверное, это меня остановило. Сейчас бы не остановило», — приводит слова Медведенко Tribuna.ua.



Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.