«Кингз» и «Спёрс» понесли потери в составе, игрок «Сан-Антонио» выбыл до конца сезона

Разыгрывающий защитник «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс на тренировке получил травму. МРТ-обследование подтвердило диагноз — растяжение связок левого голеностопного сустава. Об этом сообщает ведущий клубного радио «Сакраменто» Мэтт Джордж на своей странице в «Твиттере».

Фокс выбыл из строя как минимум на неделю. Следующее обследование состоится через 7-10 дней. До остановки регулярного чемпионата НБА из-за пандемии коронавируса Фокс набирал 20,4 очка, 6,8 передачи и 4,0 подбора в среднем за матч.

Тяжёлый Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Трей Лайлс выбыл из строя до конца сезона из-за аппендицита, сообщил главный тренер команды Грег Попович в комментарии Projectspurs.

Лайлс приносил «Сан-Антонио» 6,4 очка, 5,7 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч. Ожидалось, что в Орландо он получит более важную роль с учётом травмы плеча «большого» «Спёрс» Ламаркуса Олдриджа, который не примет участия в рестарте сезона.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.