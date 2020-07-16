Гомельский объяснил, почему Джордан Микки не прижился в «Реале»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему мадридский «Реал» решил не продолжать сотрудничество с форвардом Джорданом Микки. В ближайшее время игрок должен вернуться в подмосковные «Химки».
«Мне кажется, что в том, что Микки не принёс огромной пользы «Реалу», виноват не он. Джордан умеет и может играть полезно, даже выходя на замену. Но в схемы Пабло Ласо лучше вписывался Таварес. Игровое время Микки, особенно в решающих матчах, в ходе сезона только уменьшалось. Вот и было принято обоюдное решение», — написал Гомельский на своём сайте.
Джордан выступал в составе команды из Московской области в сезоне-2018/2019. Это был его первый опыт игры в Европе. После этого он перешёл в мадридский «Реал», цвета которого защищал в сезоне-2019/2020. В досрочно завершённом сезоне Евролиги Микки набирал 9,0 очка и собирал 4,1 подбора.
- 16 июля 2020
-
11:33
-
11:03
-
10:38
-
09:51
-
08:53
- 15 июля 2020
-
22:57
-
22:03
-
21:43
-
21:36
-
21:00
-
19:46
-
18:43
-
17:53
-
16:32
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32