Гомельский объяснил, почему Джордан Микки не прижился в «Реале»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему мадридский «Реал» решил не продолжать сотрудничество с форвардом Джорданом Микки. В ближайшее время игрок должен вернуться в подмосковные «Химки».



«Мне кажется, что в том, что Микки не принёс огромной пользы «Реалу», виноват не он. Джордан умеет и может играть полезно, даже выходя на замену. Но в схемы Пабло Ласо лучше вписывался Таварес. Игровое время Микки, особенно в решающих матчах, в ходе сезона только уменьшалось. Вот и было принято обоюдное решение», — написал Гомельский на своём сайте.



Джордан выступал в составе команды из Московской области в сезоне-2018/2019. Это был его первый опыт игры в Европе. После этого он перешёл в мадридский «Реал», цвета которого защищал в сезоне-2019/2020. В досрочно завершённом сезоне Евролиги Микки набирал 9,0 очка и собирал 4,1 подбора.

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