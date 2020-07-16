Личный тренер Луки Дончича продолжит работу в «Химках»

Словенский специалист Юре Дракслар продолжит работать в тренерском штабе «Химок» в должности тренера по физической подготовке и реабилитации после травм, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Контракт заключён до конца сезона-2020/2021.
Юре Дракслар перешёл в «Химки» летом 2018 года. Он является выпускником университета Любляны по специальности «Спорт, тренер по физической подготовке». Профессиональную карьеру начал в 2004 году как специалист по реабилитации профессиональных баскетболистов. Работал в словенских клубах «Слован» (2004-2008) и «Олимпия Любляна» (2011-2014), чешской «Праге» (2014-2015) и польской «Зелена Гуре» (2015-2018). Параллельно приглашался на аналогичную должность в сборную Словении U20 (2005-2008), сборную Словении (2007) и сборную Боснии и Герцеговины (2012-2013). Помимо баскетбола, работал в гребле и плавании. На протяжении последних нескольких лет является личным тренером по индивидуальной подготовке главной молодой звезды НБА Луки Дончича, а также его соотечественника Луки Рупника.
В новом сезоне Дракслар будет работать с первой командой БК «Химки», а также молодыми игроками из фарм и молодёжной команд клуба.
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