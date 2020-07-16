Главный тренер «Клипперс» — о горячей линии НБА: вчера сдал Леброна, сегодня сдам Поповича

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс пошутил, что использует горячую линию НБА, чтобы жаловаться на конкурентов. Лига собирает сведения о нарушения в кампусе в Орландо.
«Вчера я сдал Леброна Джеймса. Сегодня сдам тренера „Сан-Антонио Спёрс“ Грегга Поповича. Я сдаю всех. Это потрясающе. Мы останемся единственной командой, когда я закончу с горячей линией. Это забавно, но я не думаю, что это вообще проблема.
Очевидно, что вы можете не только заболеть, но и заразить других людей, и поэтому это очень важно для всех нас, потому что мы хотим делать свою работу», — цитирует Риверса Clutch Points.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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