«Парма» вернула игрока, с которым разорвала контракт месяц назад

Пермская «Парма» подписала контракт с американским защитником Роберт Джонсон, хотя ровно месяц назад, 16 июня, стороны прекратили сотрудничество, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте баскетболиста. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.
«Очень рад, что вновь присоединюсь к „Парме“. Мы хорошо провели прошлый сезон и прогрессировали как команда. В этом году у нас будет шанс развиваться и дальше. Я подписал новый контракт с клубом, потому что уверен, что это лучшая возможность для меня, чтобы продолжать дальнейшее профессиональное развитие», — приводит слова Джонсона пресс-служба «Пармы».
Джонсон в минувшем сезоне провёл шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирал 6,2 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 2,0 передачи в среднем за игру.
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