«Я принимаю 64 таблетки в день». MVP женской НБА рассказала о тяжёлой болезни

Женская НБА отклонила запрос MVP лиги Елены Делле Донне из «Вашингтон Мистикс» на пропуск сезона-2020 по состоянию здоровья. Девушке, несмотря на тяжёлую болезнь, потребуется прилететь в Майами на доигровку оставшихся матчей, в противном случае она не получит денег. Елена в отчаянии написала открытое письмо в адрес руководства лиги.
У баскетболистки болезнь Лайма, её личный врач считает, что в связи с этим она находится в группе риска на фоне пандемии коронавируса.
«Теперь у меня осталось два варианта: могу рисковать своей жизнью или потерять свою зарплату. Я принимаю 64 таблетки в день и чувствую, что это медленно убивает меня.
Или если это не убивает напрямую, то по крайней мере я знаю одно: это действительно плохо для меня. Это бесконечный, утомительный и жалкий цикл. Но мне в любом случае надо пить лекарства. Приём 64 таблеток в день — единственный способ сохранить своё состояние под каким-либо контролем и оставаться достаточно здоровой, чтобы играть в игру, которую я люблю», — приводит выдержку из письма Елены испанская Marca.
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