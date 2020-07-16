Джеди Осман закрутил роман с известной турецкой актрисой

Баскетболист клуба НБА «Кливленд Кавальерс» и национальной сборной Турции Джеди Осман начал встречаться с известной актрисой Эбру Шахин, пишет RusTurkey.

Несмотря на то что пара старается скрыть от прессы свои отношения, папарацци постоянно снимают их рядом, в том числе на совместном отдыхе в Алачаты.

Фото доступно на странице актрисы в «Инстаграме».

Эбру предпочитает не комментировать отношения с баскетболистом, настаивая на праве держать личную жизнь в секрете. В то же время артистка не опровергает распространенную в СМИ информацию о её романе с Османом.

Шахин приобрела популярность после сериалов «Стамбульская невеста» и «Запретный плод», а роль в сериале «Ветреный» стала для актрисы счастливым билетом. Уже в первую неделю сериал набрал очень высокие рейтинги, после чего Эбру стала по-настоящему знаменитой.