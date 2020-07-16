Перкинс объяснил, почему считает нормой доносы на других игроков в «пузыре»

Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему он считает нормальным, если игроки и сотрудники команд будут пользоваться анонимной горячей линией лиги и доносить на других игроков и сотрудников о нарушениях работы в «пузыре».



«Это не братство. Здесь на первом месте — бизнес и работа. Нужно думать о менеджерах экипировки и ребятах из штаба, которым нужно кормить свои семьи. Важнее всего люди, которые жертвуют своим здоровьем, чтобы выполнить свою работу в „пузыре“, — написал Кендрик Перкинс в „твиттере“.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

