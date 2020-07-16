Зайон Уильямсон покинул расположение «Нью-Орлеана» в Орландо

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон временно покинул расположение команды в Орландо, сообщила команда в официальном пресс-релизе. Уильямсон уехал из «пузыря» по личным причинам в связи с возникшей проблемой медицинского характера в семье.
«Мы полностью поддерживаем решение Зайона покинуть кампус НБА, чтобы провести время со своей семьёй. В знак уважения к семье Уильямсонов больше не будет никаких комментариев», — сказал вице-президент «Нью-Орлеана» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин.
Уильямсон планирует позже присоединиться к команде, чтобы принять участие в рестарте сезона НБА. Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. В первых 19 играх НБА после того, как оправился от разрыва мениска, Зайон набирал 23,6 очка, собирал 6,8 подбора и совершал 2,2 передачи.
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