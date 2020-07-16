УНИКС расстался с Джорданом Теодором
Защитник Джордан Теодор покинул казанский УНИКС по истечении срока контракта, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».
Теодор присоединился к УНИКСу в ходе сезона-2019/2020 после выступления за турецкий «Бешикташ». 30-летний американец принял участие в 6 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,7 передачи.
Напомним, ранее УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.
- 16 июля 2020
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
17:56
-
16:30
-
14:49
-
13:43
-
12:52
-
12:12
-
11:33
-
11:03
-
10:38
-
09:51
-
08:53
- 15 июля 2020
-
22:57
-
22:03
-
21:43
-
21:36
-
21:00
-
19:46
-
18:43
-
17:53
-
16:32
-
15:26
-
14:32
-
13:21
-
13:15
-
13:04
-
11:54
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
09:55
-
07:52
-
07:29
Партнерский контент