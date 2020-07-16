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УНИКС расстался с Джорданом Теодором

УНИКС расстался с Джорданом Теодором
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник Джордан Теодор покинул казанский УНИКС по истечении срока контракта, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».

Теодор присоединился к УНИКСу в ходе сезона-2019/2020 после выступления за турецкий «Бешикташ». 30-летний американец принял участие в 6 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,3 очка, 4,5 подбора и 7,7 передачи.

Напомним, ранее УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.

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