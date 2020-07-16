Умер легендарный тренер сборной СССР Обухов

Чемпион Европы 1985 года и чемпион мира 1986 года Владимир Обухов умер в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте РФБ. Обухов — заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Российской Федерации.



Владимир Николаевич более 20 лет (1968-1989) работал со сборными Советского Союза различных возрастов. Под его руководством национальная команда в 1985 году выиграла чемпионат Европы и Всемирную Универсиаду, а год спустя стала второй на чемпионате мира. Юниорские сборные СССР пять раз были чемпионами Европы (1970, 1978, 1980, 1982, 1984), вице-чемпионом мира — 1983, а сборная кадетов победила на первенстве Европы — 1973. Он работал со многими великими игроками, среди которых олимпийские чемпионы Мюнхена-1972 Александр Белов и Иван Дворный, а также почти все участники сборной Советского Союза, завоевавшей золото на Олимпиаде-1988 в Сеуле.



В 1985 году Обухов был признан лучшим мужским баскетбольным тренером Европы.