«Лейкерс» выбрали главного кандидата на усиление позиции центрового
«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с подписанием контракта с центровым Джалилом Окафором, сообщает LakeShowLife. По информации источника, «озёрники» планируют подписать Окафора в статусе свободного агента в случае, если игрок не договорится со своей нынешней командой, «Нью-Орлеан Пеликанс», о продлении контракта.
24-летний Окафор до остановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 28 матчах, в среднем набирая 7,6 очка и совершая 4,3 подбора за игру.
Ранее сообщалось, что «озёрники» заинтересованы в подписании разыгрывающего после травмы Рэджона Рондо. 34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020.
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