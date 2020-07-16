Кузма и модель с разноцветной кожей сходили в ресторан

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и известная топ-модель Винни Харлоу вновь появились на публике вместе. На этот раз пара посетила популярный среди звёзд ресторан японской кухни «Нобу», расположенный в Малибу (штат Калифорния, США), сообщает Daily Mail.

Об отношениях баскетболиста и модели активно заговорили в минувшем месяце, а вскоре они подтвердили слухи, появившись на публике вместе.

Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ей приписывали роман со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.