Кузма и модель с разноцветной кожей сходили в ресторан
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и известная топ-модель Винни Харлоу вновь появились на публике вместе. На этот раз пара посетила популярный среди звёзд ресторан японской кухни «Нобу», расположенный в Малибу (штат Калифорния, США), сообщает Daily Mail.
Об отношениях баскетболиста и модели активно заговорили в минувшем месяце, а вскоре они подтвердили слухи, появившись на публике вместе.
Харлоу — канадская модель. Известна тем, что ей удалось сделать карьеру, будучи больной синдромом витилиго — нарушением пигментации кожного покрова, что фактически привело к тому, что у девушки разноцветная кожа. На сегодняшний день у Винни 8 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ей приписывали роман со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
Супермодель с разноцветной кожей впервые показалась на публике с Кайлом Кузмой
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