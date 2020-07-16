В «Лейкерс» рассказали о «потрясающей» форме Леброна Джеймса
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель похвалил лидера команды Леброна Джеймса. По словам наставника, форвард в условиях карантина сумел сохранить прекрасные кондиции и сейчас пребывает в потрясающей форме.
«Он в потрясающей форме. То, как он сумел сохранить форму и готовность к сезону, по-настоящему образцово. Такое ощущение, что перерыва не было вовсе. Он играет на очень высоком уровне. Ему хорошо в коллективе. Мне кажется, ему действительно нравится наш состав, это касается и игроков, и персонала», — приводит слова Вогеля Clutch Points.
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» готовится к рестарту сезона. Чемпионат должен возобновиться 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США).
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