Умер отец Денниса Родмана, у которого было 29 детей от 16 женщик

Филандер Родман, отец пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, умер в городе Анхелес на Филиппинах в возрасте 79 лет, сообщает Rappler.



Останки Филандера Родмана сейчас находятся в похоронной часовне в Анхелесе. Одна из внучек Филандера Жасмин обратилась к Деннису за помощью для оплаты похоронных услуг. Одна из дочерей Филандера Дарлинг Мари также создала платформу для пожертвований и учетную запись в твиттере, чтобы Денис мог заметить просьбу семьи о помощи.



Филандер Родман живёт на Филиппинах с начала 1970-х годов.У Филандера как минимум 29 детей от 16 женщин, Деннис является самым известным из них. На церемонии введения в Зал славы баскетбола в 2011 году Деннис Родман заявил, что у него нет отца. Однако в 2012 году во время турне по Азии Деннис решил встретиться и примириться с Филандером, которого не видел 42 года.