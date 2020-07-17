Умер отец Денниса Родмана, у которого было 29 детей от 16 женщик

Филандер Родман, отец пятикратного чемпиона НБА Денниса Родмана, умер в городе Анхелес на Филиппинах в возрасте 79 лет, сообщает Rappler.
Останки Филандера Родмана сейчас находятся в похоронной часовне в Анхелесе. Одна из внучек Филандера Жасмин обратилась к Деннису за помощью для оплаты похоронных услуг. Одна из дочерей Филандера Дарлинг Мари также создала платформу для пожертвований и учетную запись в твиттере, чтобы Денис мог заметить просьбу семьи о помощи.
Филандер Родман живёт на Филиппинах с начала 1970-х годов.У Филандера как минимум 29 детей от 16 женщин, Деннис является самым известным из них. На церемонии введения в Зал славы баскетбола в 2011 году Деннис Родман заявил, что у него нет отца. Однако в 2012 году во время турне по Азии Деннис решил встретиться и примириться с Филандером, которого не видел 42 года.
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