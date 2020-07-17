Назван период, который пропустит Рэджон Рондо после операции

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо перенёс операцию по восстановлению большого пальца правой руки, сообщает обозреватель Clutch Sports Райан Вард в «Твиттере».
Рондо пропустит 6-8 недель. Эти данные совпадают с предварительным прогнозом, который огласили сразу после того, как игрок получил повреждение. 34-летний Рондо травмировался во время воскресной тренировки «Лейкерс» в Орландо, где будет проведён рестарт сезона-2019/2020. Рондо пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА и сможет вернуться на площадку только в начале плей-офф.
34-летний Рондо — один из ведущих игроков в ротации «Лейкерс». Он набирал в среднем 7,1 очка, 3,0 подбора и 5,0 передачи в этом сезоне. На позиции первого номера у «Лос-Анджелеса» остались Алекс Карузо и Куин Кук, хотя при необходимости роль плеймейкера может выполнить Леброн Джеймс.
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