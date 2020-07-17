«Милуоки» потерял ключевого игрока из-за коронавируса
Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Эрик Бледсо не приехал в кампус НБА в Орландо из-за заражения коронавирусом, сообщает ESPN.
Бледсо заявил, что чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно. 30-летний разыгрывающий рассчитывает присоединиться к «Милуоки» в ближайшее время. Бледсо набирал в среднем 15,4 очка, 5,4 передачи и 4,6 подбора в этом сезоне. Он является стартовым разыгрывающим и одним из ключевых игроков в ротации «Бакс» после Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона.
Большая часть баскетболистов «Бакс» прибыла в Орландо 9 июля. При этом главный тренер команды Майк Буденхольцер заявил, что приехали не все. Имена отсутствующих он не назвал. Вполне вероятно, что Бледсо является не единственным заражённым игроком в составе «Милуоки».
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