«Милуоки» потерял ключевого игрока из-за коронавируса

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Эрик Бледсо не приехал в кампус НБА в Орландо из-за заражения коронавирусом, сообщает ESPN.



Бледсо заявил, что чувствует себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно. 30-летний разыгрывающий рассчитывает присоединиться к «Милуоки» в ближайшее время. Бледсо набирал в среднем 15,4 очка, 5,4 передачи и 4,6 подбора в этом сезоне. Он является стартовым разыгрывающим и одним из ключевых игроков в ротации «Бакс» после Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона.



Большая часть баскетболистов «Бакс» прибыла в Орландо 9 июля. При этом главный тренер команды Майк Буденхольцер заявил, что приехали не все. Имена отсутствующих он не назвал. Вполне вероятно, что Бледсо является не единственным заражённым игроком в составе «Милуоки».