Баркли назвал команду, которая выбьет «Лейкерс» в случае попадания в первый раунд плей-офф
Член Зала славы, а ныне аналитик TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что в случае выхода в плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блейзерс» имеет все шансы огорчить «Лос-Анджелес Лейкерс» уже в первом раунде.
«Если «Блэйзерс» выйдут в плей-офф, они обыграют «Лейкерс» в первом раунде», – заявил Баркли в программе Inside the NBA.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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