«Зенит» объявил о подписании Кей Си Риверса

Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с 33-летним американским защитником Кей Си Риверсом, соглашение рассчитано на один год.



«Я счастлив присоединиться к «Зениту», команде, которая стремится провести отличный сезон в Евролиге. Также я с нетерпением жду совместной работы с уже знакомым мне тренерским штабом, особенно с Хави Паскуалем. В команде собран отличный ростер. Думаю, что наша большая самоотдача приведёт к отличным результатам», — цитирует баскетболиста пресс-служба сине-бело-голубых.



В 2011 году Кей Си подписал контракт в краснодарским «Локомотивом-Кубань». Следующий сезон стал первым для Риверса в Евролиге, и произошло это в составе подмосковных «Химок» (9,6 очка в среднем за игру).

Удачный дебют в Евролиге привлёк внимание мадридского «Реала», который пригласил американца в свой состав в 2014 году. В свой первый же сезон в составе мадридского клуба Кей Си стал победителем Евролиги и чемпионом Испании.



С Паскуалем Риверс работал в 2016 году в греческом «Панатинаикосе». Предыдущий сезон баскетболист провёл в составе литовского «Жальгириса».