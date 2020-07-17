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Паскуаль и Церковный объяснили, почему «Зенит» подписал Кей Си Риверса

Паскуаль и Церковный объяснили, почему «Зенит» подписал Кей Си Риверса
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение клуба подписать на один год американского защитника Кей Си Риверса.

«Кей Си — опытный игрок, который может в нужный момент сыграть на одной из трёх позиций. Риверс — отличный снайпер, что он в очередной раз продемонстрировал в прошедшем сезоне Евролиги. Паскуаль прекрасно знает его, поэтому мы уверены в этом подписании», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

Главный тренер сине-бело-голубых Хави Паскуаль также поприветствовал баскетболиста, с которым работал ранее в «Панатинаикосе».

«Я очень рад тому, что Кей Си стал игроком «Зенита». Риверс — один из тех баскетболистов Евролиги, кто обладает своей индивидуальностью. Он жёсткий игрок и способен брать на себя игру в решающие моменты встречи. Кей Си умеет набирать очки различными способами, боец и победитель», — отметил Паскуаль.

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