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Клэй Томпсон опубликовал фото с подругой-актрисой

Клэй Томпсон опубликовал фото с подругой-актрисой
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон явно не скучает по баскетболу. Игрок предпочитает проводить время со своей подругой – актрисой Лорой Харриер.

Одну из совместных фотографий он опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

Фото доступно на странице HanasGoat в «Твиттере».

Команда из Калифорнии не будет принимать участие в рестарте сезона, так как потеряла шансы на выход в плей-офф.

Что касается Томпсона, то, напомним, Клэй не принял участия ни в одном матче сезона-2019/2020. В шестом матче финальной серии прошлогоднего плей-офф НБА он получил разрыв крестообразных связок колена. «Торонто Рэпторс» победил в той встрече и, таким образом, закрыл серию со счётом 4-2, впервые в истории став чемпионом лиги. «Уорриорз» упустили шанс завоевать третий титул кряду.

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