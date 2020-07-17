ЦСКА принял решение по контракту Сент-Роса
Московский ЦСКА планирует сохранить форварда Ховарда Сент-Роса. Клуб рассчитывает воспользоваться опцией в контракте 29-летнего игрока для продления соглашения. Об этом сообщает итальянский журналист Маттео Андреани.
«ЦСКА воспользуется опцией по Сент-Росу. Игрок останется в Москве ещё на один год», — написал Андреани на своей странице в «Твиттере».
Сент-Рос присоединился к ЦСКА в ходе сезона-2019/2020. Он перешёл в состав красно-синих из греческого баскетбольного клуба АЕК. В 10 матчах Евролиги за «армейцев» кубинец набирал 5,5 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1,7 передачи в среднем за игру.
Ранее два баскетболиста ЦСКА были включены в стартовую пятёрку Евролиги по итогам голосования болельщиков.
Два игрока ЦСКА вошли в сборную Евролиги по итогам голосования болельщиков
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