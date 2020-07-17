«Химки» усилили состав капитаном «Зенита» Евгением Вороновым

Руководство «Химок» объявило о подписании контракта с защитником Евгением Вороновым, который в минувшем сезоне был капитаном «Зенита». Соглашение рассчитано на год с возможностью пролонгации на такой же срок.
В минувшем сезоне Воронов провёл 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в них 6,9 очка, совершая 2,1 передачи, 1,0 перехвата и собирая 0,9 подбора за 21:37 минуты. В Евролиге Воронов провёл 18 матчей, его средние показатели составили 5,9 очка, 1,1 подбора, 1,0 передачи и 0,5 перехвата за 17:33 минуты.
«Очень рад стать частью БК «Химки». Для меня очень важно, что главный тренер Римас Куртинайтис выразил желание видеть меня в составе, поэтому я недолго раздумывал. Мы быстро обсудили все детали, и сегодня я подписал контракт. Ожидания от нового сезона самые позитивные. «Химки» — один из сильнейших клубов не только России, но и Европы, и я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться высоких целей. Состав, как всегда, у «Химок» отличный, с глубокой «скамейкой». Здорово, что остался в команде Алексей Швед, безоговорочный лидер и один из лучших атакующих защитников Европы. С нетерпением жду начала тренировок, все успели соскучиться по баскетболу — и игроки, и болельщики», — приводит слова Воронова официальный сайт «Химок».
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