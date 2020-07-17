Куртинайтис рассказал, зачем «Химкам» понадобился Воронов
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал приобретение клубом защитника Евгения Воронова, подписавшего контракт по схеме «1+1». Специалист рассказал, чего ожидает от баскетболиста и какие функции планирует на него возложить.
«Формируя команду, нужно соблюдать баланс. Нельзя собрать состав только из снайперов, кто приносит по 20 очков в матче. Нужны и баскетболисты другого плана, кто выполнял бы черновую работу. По сравнению с прошлым сезоном, нам необходимо улучшить игру в защите. Женя Воронов как раз такой игрок, кто может сдержать лидера соперника и отзащищаться один на один. Уверен, его мастерство и опыт помогут команде», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
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