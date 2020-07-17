Хлое Кардашьян прокомментировала информацию о воссоединении с Тристаном Томпсоном

Американская теледива, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», бизнесвумен Хлое Кардашьян высказалась о взаимоотношениях с бывшим бойфрендом, центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном, с которым воспитывает двухлетнюю дочь Тру.
Томпсон и Кардашьян расстались год назад после измены Тристана с моделью Джордин Вудс.
«Мы прекрасно справляемся со своей работой, и я очень благодарна, что у нас есть такая возможность. Вы знаете, что я росла в такой семье: мои родители обычно обедали раз в неделю после развода. Мой отчим играл в гольф с моим отцом. Просто сам факт, что люди не вместе, не означает, что нельзя быть милым друг с другом или нужно вычеркивать кого-то из своей жизни. У нас с Тристаном действительно хорошие отношения. Нужно быть взрослой. Зачем мне усложнять всю свою оставшуюся жизнь? Мне придётся иметь с ним дело. Тристан — отец Тру, причём отличный отец», — приводит слова Кардашьян Daily Mail.
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
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